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Merve Boluğur'dan ayrılık açıklaması

Kısa bir süre önce ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç çifti, ayrılık hakkında açıklama yaptı.

20.03.2017 - 10:20
  1. Haberler
  2. Magazin

2015 yılında nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç çifti, 2 hafta önce ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.

Merve Boluğur'dan ayrılık açıklaması

Murat Dalkılıç'ın evi terk ettiği iddia edildi, ünlü popçu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla 'mutluyuz' mesajı vermişti. Ancak Murat Dalkılıç'ın yakın dostu Murat Boz'un doğum günü partisine yalnız katılmasıyla kafaları yeniden karıştırdı.

TEK TAŞI ELİNDE DEĞİLDİ

Çıkan haberlerle ilgili hiçbir açıklama yapmayan Merve Boluğur, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Boluğur'un tek taş yüzüğünün olmaması dikkat çekti.

Merve Boluğur'dan ayrılık açıklaması

ELİNDE YÜZÜK YOK

Ayrıca Merve Boluğur kendi İnstagram sayfasında dün bir paylaşımda bulundu. Neslişah Alkoçlarla bir fotoğraf paylaşan Boluğur'un elinde yüzük bulunmaması da gözlerden kaçmadı.

Merve Boluğur'dan ayrılık açıklaması

"BİZ ZATEN YÜZÜK TAKMIYORDUK AYRILIK YOK"

Boluğur yaptığı açıklamada “Alyansınızı çıkardığınız için Murat Dalkılıç’la boşanma kararı aldığınız söyleniyor, doğru mu?” sorusuna yanıt vererek, “Biz zaten yüzük takmıyorduk. Ayrılık yok.”

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