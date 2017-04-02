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Meryem Uzerli Alp Özcan'la barıştı

Meryem Uzerli ve kendisine "Doğru adamı seçemiyorum" itirafı yaptıran iş adamı Alp Özcan'ın ayrılığı 5 ay sürdü.

02.04.2017 - 08:48
  1. Haberler
  2. Magazin

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Salı gecesi bir partide eğlendikleri ve yeniden bir araya geldikleri iddia edilen çift, önceki akşam Baltalimanı’nda el ele objektiflere takıldı. Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre arkadaşlarıyla yürüyüş yapan ikili, flaşlar bir anda patlayınca şoke oldu.

Ayrılık sonrası yaptığı, “Doğru adamı seçemiyorum” itirafı magazin gündemini uzun süre meşgul eden Uzerli, utangaç tavırlarıyla dikkat çekti.

Meryem Uzerli Alp Özcan'la barıştı

"ÇOK UTANIYORUM ŞU ANDA GERÇEKTEN"

Özcan soruları duymazdan gelirken, "Çok utanıyorum şu anda gerçekten. Bilemiyorum şimdi ne diyeceğimi" diyen güzel oyuncu ise sorular üzerine "Geçen gün barıştık" demekle yetindi.

Meryem Uzerli Alp Özcan'la barıştı

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