Meryem Uzerli: Aşk defteri kapanmaz

Meryem Uzerli, rol aldığı dizi sezon finali yapar yapmaz Almanya’ya uçtu. Atatürk Havalimanı’nda objektife takılan oyuncu, telaşlıydı.

"DOĞRU İNSANI BULUP EVLENECEĞİM"

Kızı Lara’nın neden yanında olmadığı sorulunca “O yarın ailemle gelecek” diyen Meryem Uzerli, özel hayatıyla ilgili de konuştu. Alp Özcan’dan ayrıldığından beri hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Uzerli, “Aşk defterini kapattınız mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ölene kadar aşk defteri kapanmaz. Doğru insanı bulduğumda evleneceğim.”