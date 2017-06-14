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Meryem Uzerli eskisi gibi kazanamıyor

Oyuncu Meryem Uzerli, aylık kirası 28 bin TL olan evinden taşınıyor.

14.06.2017 - 14:47
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Meryem Uzerli eskisi gibi kazanamıyor

Başrolde oynadığı “Muhteşem Yüzyıl”ın ardından “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde yan rolde boy gösteren Meryem Uzerli’nin eski şaşaalı hayatı geçmişte kaldı.

HARCAMALARI KISITLADI

Kızı Lara ile tek başına hayatta kalma mücadelesi veren oyuncu, kendini ekonomik açıdan garantiye almak için harcamalarını kıstı. İlk iş olarak da evini değiştirdi. Uzerli, 2015’te aylığı 8 bin dolara (28 bin TL) tuttuğu, iki yıllık kira bedelini peşin ödediği lüks villadan taşınmaya karar verdi. Ağustos’ta bitecek kira sözleşmesini yenilemeyen oyuncu, çok sevdiği Kemer Country’den ayrılmadı, aynı yerde daha küçük ve ekonomik bir ev buldu. Yeni evin aylık kirası 15 bin TL.

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