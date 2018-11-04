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Meryem Uzerli'nin yeni sevgilisi

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli ile Tamer Tıraşoğlu aşkı sosyal medyadan ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 04.11.2018 - 11:47..
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'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle hayatımıza giren ünlü oyuncu Meryem Uzerli, gönlünü yine kendisi gibi oyuncu olan Tamer Tıraşoğlu'na kaptırdı.

Meryem Uzerli'nin yeni sevgilisi

BİRLİKTE FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Son zamanlarda birlikte çokça etkinliğe katılan ikili sonunda sevgili oldu. Geçtiğimiz gün ise Tamer Tıraşoğlu; Instagram’da Meryem Uzerli'yle birlikte bir fotoğraf paylaştı.

Meryem Uzerli'nin yeni sevgilisi

KALP EMOJİSİ KOYDU

Genç oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına ise kalp emojisi koyarak bu aşkı tasdikledi. İki oyuncu el ele görüntüleri ortaya çıkmasına rağmen aşk iddiaları için "sadece arkadaşız" demişlerdi. Uzerli ise şimdi Maldivlerde tatilde.

Meryem Uzerli'nin yeni sevgilisi

Meryem Uzerli'nin yeni sevgilisi

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