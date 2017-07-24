Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller TBMM gündeminde

Kahraman ve grup başkanvekilleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı birer konuşma yaptı. Kahraman, Filistin'in kalbi Kudüs'te, bütün İslam aleminin kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa'da herkesi üzen gelişmeler olduğunu anımsattı.

'İBADETHANELER, KUTSAL MEKANLAR' VURGUSU

Mescid-i Aksa'nın, Müslümanların ilk kıblesi ve en kutsal mekanı olduğuna işaret eden Kahraman, İsrail hükümetinin, işgal altında tuttuğu Filistin toprakları ve Kudüs'te, yıllardan beri Müslümanlara karşı tecrit politikası izlediğini belirtti. Kahraman, bu uygulamaların, Mescid-i Aksa'nın kapısına kadar dayandırıldığına dikkati çekerek, kendileri için hangi inançtan olursa olsun ibadethanelerin, kutsal mekanlar olduğunu vurguladı.

KAHRAMAN: BU MEKANLARIN ASKERİ ÇEKİŞME ALANI OLMASI SON DERECE YANLIŞ

Kutsal mekanların, her türlü saldırıdan masun olduğunu dile getiren Kahraman, ibadethanelerin, insanların kendilerini Allah ile başbaşa hissettikleri hür mekanlar olduğunu aktardı. Kahraman, bu mekanların, askeri ya da siyasi saiklerle çekişme alanı olarak görülmesinin son derece yanlış olduğunu belirtti.

CHP'Lİ ÖZEL: KINAMAYI ÖNEMSİYORUZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İsrail ile ilgili olarak TBMM Genel Kurulundan, TBMM Başkanı'nın ağzından bu konunun kınanmasını önemsediğini belirterek, hükümetin sessizliğini, lafla peynir gemisi yürütmesini, müeyyidesizliğini, ayıplı bir durum olarak gördüklerini söyledi.

"İSRAİL'İ DENİZE BİZ DÖKTÜK"

Filistin meselesinde, direnişin, Filistin'in bağımsızlık mücadelesinin arkasında olan bir siyasi gelenekten geldiklerini anlatan Özel, İsrail ve arkasındakilerin İstanbul'a çıkardıkları filoyu denize dökmekle övündüklerini kaydetti.

MHP: ORTAK MİRAS, ŞEREF, NAMUSUMUZDUR

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ibadethanelerin kutsal mekanlar olduğunu, her türlü saldırıdan masun olduğunu bildirdi. Akçay, İsrail'in uygulamalarının baskıcı ve saygısızca, insan haklarına aykırı olduğunu ifade etti.

İslam'ın kutsal mekanlarından, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın, İsrail tarafından resmen ve fiilen bir kez daha işgal edildiğini vurgulayan Akçay, "Mescid-i Aksa biz Müslümanların ortak mirası, şerefidir, namusudur. İsrail'in bu haksız, hukuksuz, saygısız faaliyetlerini kınıyor, reddediyoruz. İsrail'i, bu son derece vahim saldırıdan vazgeçmeye davet ediyoruz." diye konuştu.