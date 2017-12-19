Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Beykoz'daki evinde intihar eden Yavuz Yılmaz için İstanbul Üsküdar'da cezane töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere birçok siyasi isim Mesut Yılmaz'ı bu acı gününde yalnız bırakmadı.

BİR BABANIN EN ZOR GÖREVİ...

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan namazdan sonra cenaze defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü.

Acılı baba Mesut Yılmaz, burada ceketini çıkardı ve mezarın içerisine girdi. Oğlunu elleriyle toprağa veren Mesut Yılmaz'ın acısı, gözlerinden okunuyordu.

Yavuz Yılmaz'a son görev- VİDEO