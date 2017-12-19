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Mesut Yılmaz'ın en acı günü

38 yaşında yaşamına son veren oğlu Yavuz Yılmaz'ın acısını yaşayan Mesut Yılmaz ceketini çıkardı, oğlunu mezarına elleriyle koydu.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 07:28..
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Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Beykoz'daki evinde intihar eden Yavuz Yılmaz için İstanbul Üsküdar'da cezane töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere birçok siyasi isim Mesut Yılmaz'ı bu acı gününde yalnız bırakmadı.

BİR BABANIN EN ZOR GÖREVİ...

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan namazdan sonra cenaze defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü.

Acılı baba Mesut Yılmaz, burada ceketini çıkardı ve mezarın içerisine girdi. Oğlunu elleriyle toprağa veren Mesut Yılmaz'ın acısı, gözlerinden okunuyordu.

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Yavuz Yılmaz'a son görev- VİDEO

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