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Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

İdlib operasyonunun Fırat Kalkanı Harekatı'ndan çok farklı olduğunu söyleyen Yarar, "Burada dost ve düşman tanımı yok" dedi.

10.10.2017 - 08:09
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Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Habertürk canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu oldu.

FIRAT KALKANI İLE ARASINDA FARK VAR

Türkiye'nin İdlib'e başlattığı operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Yarar, Fırat Kalkanı Harekatı ile İdlib "intikali" nin çok farklı olduğunu söyledi.

DOST VE DÜŞMAN TANIM YOK

"Burada dost ve düşman tanımı yok" diyen Mete Yarar, bölgede 20-30 bin kişilik silahlı grubun olduğunu söyledi.

Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

2,5 MİLYON KİŞİNİN GÜVENLİĞİ

Türkiye'nin bölgede güvenliği sağlayacağını ifade eden Yarar, Halep'ten kaçarak İdlib'e sığınanlarla beraber bölgde 2,5 milyon kişinin olduğunu sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN 3 RİSK

Güvenlik uzmanı Yarar, "Türkiye'yi İdlib'de bekleyen 3 risk var" diyerek şu maddeleri sıraladı:

* PYD'nin 600 km'lik sınır hattında karakollara saldırma girişimi olabilir.

* El Nusra ile çatıştırma fiili tuzağı kurulabilir. Bu en kuvvetli ihtimallerden birisi. El Bab'da yapamadıklarını burada yapmaya çalışacaklar.

* Türkiye'yi ÖSO ile Tahrir el Şam arasında tercih yapmak zorunda bırakmak isteyecekler."

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