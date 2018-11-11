taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

Meteoroloji uyardı: Hafta içi yağış dalgası başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Marmara'nın hafif yağışlı olacağı öngörülüyor. İstanbul'un kuzey kıyıları ise yağışlı havanın etkisine giriyor.

Haber Merkezi | 11.11.2018 - 10:05..
  1. Haberler
  2. Gündem
Meteoroloji uyardı: Hafta içi yağış dalgası başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da Kırklareli çevresiyle İstanbul'un kuzey kıyılarının hafif yağışlı olacağı tahmininde bulundu. Akdeniz Bölgesi'nde Hatay çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

5 GÜN YAĞIŞLI GEÇECEK

Marmara'nın doğusu ve güneyi, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Meteoroloji uyardı: Hafta içi yağış dalgası başlıyor

Bugünden itibaren özellikle İstanbul ile yurdun büyük bir kesimlerinde yağışlı hava etkisini gösterirken, sonhbahar yavaş yavaş yerini kışa bırakıyor.

Meteoroloji uyardı: Hafta içi yağış dalgası başlıyor

Meteoroloji uyardı: Hafta içi yağış dalgası başlıyor

Meteoroloji uyardı: Hafta içi yağış dalgası başlıyor

Meteoroloji uyardı: Hafta içi yağış dalgası başlıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

45
Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü

Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü

82
Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri

Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri

55
Şırnak'ta elektrik direkleri, kaçak kablolarla dolu

Şırnak'ta elektrik direkleri, kaçak kablolarla dolu

182
Suud Kralı Selman ile Abu Dabi emiri bir arada

Suud Kralı Selman ile Abu Dabi emiri bir arada

16
CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

137
Ümit Davala'nın basın toplantısı 24 saniye sürdü

Ümit Davala'nın basın toplantısı 24 saniye sürdü

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM