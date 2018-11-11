Meteoroloji uyardı: Hafta içi yağış dalgası başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da Kırklareli çevresiyle İstanbul'un kuzey kıyılarının hafif yağışlı olacağı tahmininde bulundu. Akdeniz Bölgesi'nde Hatay çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

5 GÜN YAĞIŞLI GEÇECEK

Marmara'nın doğusu ve güneyi, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Bugünden itibaren özellikle İstanbul ile yurdun büyük bir kesimlerinde yağışlı hava etkisini gösterirken, sonhbahar yavaş yavaş yerini kışa bırakıyor.