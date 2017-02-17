Meteoroloji uyardı: Güneşe aldanmayın

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Karadeniz bölgesinde kar yağışı bekleniyor. İstanbul ve Ankara ise güneşli bir güne uyandı.
PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLI OLACAK
Ancak yarından itibaren kapalı hava hakim olacak. Pazar günü ise yağış bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Ankara: Parçalı bulutlu 4
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 6
İzmir: Az bulutlu 13
Adana: Parçalı ve az bulutlu 15
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 12
Antalya: Az bulutlu 16
Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 4
Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı 4
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 5