Meteoroloji uyardı: Güneşe aldanmayın

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Karadeniz bölgesinde kar yağışı bekleniyor. İstanbul ve Ankara ise güneşli bir güne uyandı.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLI OLACAK

Ancak yarından itibaren kapalı hava hakim olacak. Pazar günü ise yağış bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

Ankara: Parçalı bulutlu 4

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 6

İzmir: Az bulutlu 13

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 12

Antalya: Az bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı 4

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 5