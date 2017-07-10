Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Latif Gültekin; Bugün, yarın ve çarşamba günü 37 derecelik sıcaklık yaşayacak olan İzmir'in perşembe ve cuma günü daha da sıcak olacağını söyledi.

PERŞEMBE VE CUMA SICAKLIK 42 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Gültekin, "Perşembe ve cuma günü İzmir'in sahil kesimlerinde hava sıcaklığının 39 dereceye, iç kesimlerdeki hava sıcaklığının ise 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde bir sıcaklıkla karşılaşacağız.

CUMARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIK DÜŞECEK

Cumadan sonra kuzeyden gelen serin ve yağışlı havanın etkisiyle cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar düşecek. Cumartesi günü 37-38, pazar günü ise 36 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. Pazartesi yağışlı havanın da etkisiyle sıcaklık 5 derece düşerek 31-32 derece arasında seyredecek." dedi.

Gültekin, perşembe ve cuma günü, vatandaşların direkt gelen güneş ışınlarından kaçınmaları gerektiği uyarısında bulundu.

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