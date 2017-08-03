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Meteoroloji'den 5 ile sıcaklık uyarısı

Sıcaklığın Adıyaman ve Malatya'da 42, Tunceli ve Bingöl'de 41, Elazığ'da ise 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

03.08.2017 - 09:46
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SICAK

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar açık ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarların ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

SICAKLIK 40 DERECEYİ GEÇECEK

Hava sıcaklıklarının Adıyaman ve Malatya'da 42, Tunceli ve Bingöl'de 41, Elazığ'da ise 40 dereceye ulaşması tahmin ediliyor.

DİK GELEN GÜNEŞ IŞINLARINA...

Sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli davranması gerekiyor.

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