taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5753
EURO
4,0074
ALTIN
144,53
PETR
53,7900

Meteoroloji'den Akdeniz bölgesine yağış uyarısı

Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ilçelerinde gece ve yarın sağanak yağış etkili olacak.

21.05.2017 - 14:18
  1. Haberler
  2. Yaşam

Meteoroloji'den Akdeniz bölgesine yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz Bölgesinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

"Bu gece saatlerinden itibaren Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ilçelerinde, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye ve Hatay ile Mersin ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

82
Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

144
Bülent Arınç AK Parti kongresinde

Bülent Arınç AK Parti kongresinde

101
AK Parti'de kongre günü heyecanı

AK Parti'de kongre günü heyecanı

95
Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı

Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı

41
Trump'ın kızı Ivanka babasını yalnız bırakmadı

Trump'ın kızı Ivanka babasını yalnız bırakmadı

57
AK Parti kongresinde FETÖ, PKK ve DEAŞ karşıtı sloganlar

AK Parti kongresinde FETÖ, PKK ve DEAŞ karşıtı sloganlar

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM