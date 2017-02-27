Meteoroloji'den İstanbul'a sıcak haber

Aydın ve İzmir çevreleri, Muğla'nın kıyı ilçeleri, Manisa ve Çanakkale’nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE YER YER SİS BEKLENİYOR
Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA PERŞEMBE GÜNÜ DIŞINDA YAĞIŞ BEKLENMİYOR
İstanbul'da perşembe günü dışında yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine seyredecek.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16
İstanbul: Parçalı bulutlu 14
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde yer yer sisli 18
Adana: Az bulutlu ve açık 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Parçalı bulutlu 15
Trabzon: Parçalı bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4
Diyarbakır: Az bulutlu 18