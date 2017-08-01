taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.531
USD
3,5193
EURO
4,1663
ALTIN
143,70
PETR
52,7100

Meteorolojiden yurt genelinde sıcak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu ve güneydoğudan başlayarak yurt genelinde sıcaklığın mevsim normalleri üzerine çıkacağını açıkladı.

01.08.2017 - 07:52
  1. Haberler
  2. Gündem
Meteorolojiden yurt genelinde sıcak uyarısı

Yapılan açıklamada, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yurdun doğu ve güneydoğu bölgelerinden başlayarak ve zamanla iç ve batı bölgelerini de etkisi altına alarak artmasının beklendiği kaydedildi.

Yapılan son analiz ve tahminlere göre yurdu etkileyecek sıcak hava dalgasının uzun süreli olması ve ağustos ayının ilk 10 günü boyunca etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL 35 DERECEYE ÇIKACAK

Uzun yıllar ağustos ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 30 derece olan İstanbul'da, önümüzdeki hafta sonuna kadar en yüksek hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında (29-32 dereceler arasında) olacağı ancak 4 Ağustos Cuma gününden itibaren normallerinin üzerine çıkarak 35 dereceye kadar ulaşabileceği belirtildi.

TAHMİNİ SICAKLIKLAR

Önümüzdeki hafta bazı illerimizde olması beklenen en yüksek hava sıcaklığı; Ankara, Kayseri, İzmir, Adana'da 37, İstanbul, Bursa ve Erzurum'da 35, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 44, Tunceli ve Malatya'da 42, Gümüşhane'de 40, Antalya'da 39, Samsun ve Trabzon'da 30 dereceye olarak bildirildi.

NEM HİSSEDİLEN SICAKLIĞI ARTIRACAK

Ancak; Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de kıyı kesimlerinde deniz üzerinden esmesi beklenilen rüzgar nedeniyle nem miktarı fazla olacağından hissedilen hava sıcaklığının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir
CHP'nin Adalet Kurultayı'nın detayları
CHP, Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nün ardından şimdi de Adalet Kurultayı düzenlemeye hazırlanıyor.
Mehmet Görmez emekli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez emekliye ayrıldı. Görmez'in yerine Ekrem Keleş vekalet edecek.
Çocuklar Duymasın'da FETÖ kitabı
Yeniden yayınlanmaya başlayan, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde FETÖ'nün kitabının yer alması izleyicinin gözünden kaçmadı.
Havalimanında X-Ray'e binlerce araç takıldı
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yılın ilk yarısında TAV Özel Güvenlik ekipleri, yolcuların bagajlarında kontrol yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'nin alacağı S-400'lerden rahatsız

ABD Türkiye'nin alacağı S-400'lerden rahatsız

79
İsrail'de Türkiye karşıtı propagandalar

İsrail'de Türkiye karşıtı propagandalar

55
Şarampole devrilen 30 tonluk kepçenin altında can verdi

Şarampole devrilen 30 tonluk kepçenin altında can verdi

5
Akıncı Üssü davası başlıyor

Akıncı Üssü davası başlıyor

14
Ege Denizi'nde 5.4'lük deprem

Ege Denizi'nde 5.4'lük deprem

6
Sıla konserinden rektör aracına haciz çıktı

Sıla konserinden rektör aracına haciz çıktı

0
Katar kendisine ambargo uygulayan ülkeleri şikayet etti

Katar kendisine ambargo uygulayan ülkeleri şikayet etti

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM