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Metin Feyzioğlu Meral Akşener'in ekibine katılmayacak

Feyzioğlu, hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgisi olmadığını belirterek, yeni siyasi parti oluşumlarına dahil olmayacağını söyledi

29.06.2017 - 12:57
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Olağanüstü tüzük kurultayı davasını MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kazanmasından sonra ne yapacağı merak edilen Meral Akşener, merkez sağda kuracağı yeni parti için bazı adımlar atmıştı.

AKŞENER İLE ANLAŞTILAR İDDİASI

Akşener’in kendisi gibi Genel Başkan adaylarından Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile anlaştığı iddiaları siyasi kulislere yansımıştı.

Metin Feyzioğlu Meral Akşener'in ekibine katılmayacak

FEYZİOĞLU YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Barosu tarafından kentte bulunan bir restoranda düzenlenen 'Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz' konferansında konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Feyzioğlu'nun, kendisiyle ilgili yer alan haberler üzerine yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"HUKUK KURUMLARI TARAFSIZ OLMALI"

"Çeşitli basın yayın organlarında yeni bir siyasi partinin kuruluşuyla ilgili olarak adımın geçirildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmezidir. Ancak hukuk kurumlarının tarafsızlıklarının ve bağımsızlıklarının korunması da demokrasi açısından yaşamsal önemdedir.

"YENİ BİR SİYASİ PARTİ OLUŞUMUNA DAHİL DEĞİLİM"

Bu düşünceyle; hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgim olmadığı gibi, yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya da dahil değilim. Yargının en üstündeki kurumlardan birinin yöneticisi sıfatıyla, temsil ettiğim kurumun siyasi partilerin üzerinde ve dışında kalmasına gösterdiğim özen, herkes tarafından bilinmektedir.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görevim, her siyasi görüşten vatandaşlarımızın ortak talebi olan hukukun üstünlüğünün sağlanması mücadelesine, siyasi particilik yapmaksızın ve herkesi kucaklayarak devam etmektir. Amacımız, pek çok fay hattı üzerinden kırılgan hale getirilmiş ve kutuplaştırılmış toplumumuzu, hukukun ve demokrasinin ortak değerleri etrafında birleştirmektir."

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