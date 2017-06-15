Metin Yıldız: Karizmam yerle bir olacak

Sevgilisinin çantasını taşıyan Yıldız muhabirleri fark edince, “Al kızım çantayı. Şimdi sevgilisinin çantasını taşıyor yazacaklar. Karizmam yerle bir olacak” dedi. Oyuncu çantayı sevgilisine verdikten sonra yoluna devam etti.

EŞİNİ DÖVDÜĞÜ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

BKM oyuncusu Metin Yıldız, eski eşi Elvan Pınar'ı aldattığı ve şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanmıştı. Elvan Pınar, 2 yıl önce avukatı aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi'ne 17 maddeden oluşan 4 sayfalık bir dilekçe sunmuş, kendisini sürekli aldattığı ve şiddet uyguladığı iddiasıyla Metin Yıldız'dan boşanmıştı.