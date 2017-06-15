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Metin Yıldız: Karizmam yerle bir olacak

Metin Yıldız, sevgilisiyle önceki akşam Arnavutköy’de görüntülendi.

15.06.2017 - 06:24
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Sevgilisinin çantasını taşıyan Yıldız muhabirleri fark edince, “Al kızım çantayı. Şimdi sevgilisinin çantasını taşıyor yazacaklar. Karizmam yerle bir olacak” dedi. Oyuncu çantayı sevgilisine verdikten sonra yoluna devam etti.

Metin Yıldız: Karizmam yerle bir olacak

EŞİNİ DÖVDÜĞÜ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

BKM oyuncusu Metin Yıldız, eski eşi Elvan Pınar'ı aldattığı ve şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanmıştı. Elvan Pınar, 2 yıl önce avukatı aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi'ne 17 maddeden oluşan 4 sayfalık bir dilekçe sunmuş, kendisini sürekli aldattığı ve şiddet uyguladığı iddiasıyla Metin Yıldız'dan boşanmıştı.

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