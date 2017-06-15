Metrobüse taburesiyle binip oturan amca

Sabah ve akşam saatlerinde metrobüslerde özellikle yaşlılar ve kadınlar bırakın oturacak yer bulmayı, ayakta durmakta bile güçlük çekiyor. Beylikdüzü’nden hareket eden metrobüsün ilk kalkış anında da oturma yerleri sırada bekleyenler tarafından dolduruluyor. Ondan sonraki duraklardan binenler uzun sayılabilecek yolculukta ayakta gitmeye mahkum.

METROBÜSE TABURESİYLE BİNDİ

İşte bu sabah yaşı bir hayli ilerlemiş bir vatandaş, ikinci durak Hadımköy’den metrobüsün ön kapısından elinde bir tabureyle içeriye girdi ve hızlı adımlarla ön tarafa geldi. Üstünde minderi de olan taburesini cam kenarındaki son koltuğun arkasına koyarak oturdu.