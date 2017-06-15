taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.007
USD
3,5000
EURO
3,9165
ALTIN
141,96
PETR
46,9200

Metrobüse taburesiyle binip oturan amca

Beylikdüzü- Zincirlikuyu hattında çalışan metrobüslerdeki yoğunlukta oturmak için yer bulamayan amca, otobüse taburesiyle bindi.

15.06.2017 - 10:44
  1. Haberler
  2. Yaşam

Sabah ve akşam saatlerinde metrobüslerde özellikle yaşlılar ve kadınlar bırakın oturacak yer bulmayı, ayakta durmakta bile güçlük çekiyor. Beylikdüzü’nden hareket eden metrobüsün ilk kalkış anında da oturma yerleri sırada bekleyenler tarafından dolduruluyor. Ondan sonraki duraklardan binenler uzun sayılabilecek yolculukta ayakta gitmeye mahkum.

METROBÜSE TABURESİYLE BİNDİ

İşte bu sabah yaşı bir hayli ilerlemiş bir vatandaş, ikinci durak Hadımköy’den metrobüsün ön kapısından elinde bir tabureyle içeriye girdi ve hızlı adımlarla ön tarafa  geldi. Üstünde minderi de olan taburesini cam kenarındaki son koltuğun arkasına koyarak oturdu.

Metrobüse taburesiyle binip oturan amca

İlginizi Çekebilir
Mutlu olmak için 7 dakika yeter
Mutluluk, günlük olarak kendiniz veya başkaları için yaptığınız küçük şeylerle gelir.
İstanbul'da öğleden sonra rüzgar şiddetini arttıracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbulluları öğleden sonra için uyardı.
Mükemmel bir çift misiniz
Uzmanlara göre, ilişkilerde mükemmel bir uyum olup olmadığını anlamanın 4 işareti var.
Yazın favoriniz olacak kahve tarifleri
Evinizde de kafelerde içtiğiniz buz gibi kahvelerden hazırlayabilirsiniz.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı Güvenpark'ta güvenlik önlemleri

Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı Güvenpark'ta güvenlik önlemleri

335
Abdullah Gül Saadet'in organize ettiği D-8'e katıldı

Abdullah Gül Saadet'in organize ettiği D-8'e katıldı

115
Sabri Sarıoğlu: Mutsuzum

Sabri Sarıoğlu: Mutsuzum

64
Katar ile ABD'den ortak tatbikat

Katar ile ABD'den ortak tatbikat

185
CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş eylemi

CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş eylemi

291
ABD'den Katar'a 12 milyar dolarlık savaş uçağı satışı

ABD'den Katar'a 12 milyar dolarlık savaş uçağı satışı

274
Cumhurbaşkanı jandarma kıyafetleri hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı jandarma kıyafetleri hakkında bilgi aldı

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM