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Kılıçdaroğlu'na olan destek azaldı

Metropoll araştırma şirketinin yaptığı ankete göre yurttaşların yüzde 64.8’i Kılıçdaroğlu’na görev onayı vermiyor.

01.04.2017 - 13:36
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Kılıçdaroğlu'na olan destek azaldı

Geçtiğimiz günlerde Habertürk TV'de katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na; "7 seçim kaybetti, halen koltukta oturuyor, bu tek adamlık değil mi?" eleştirileri hatırlatılmış, Kılıçdaroğlu; "Ben hep seçimle geldim." cevabını vermişti.

CHP Lideri, "seçimle geldim" dese de son anket rakamları Kılıçdaroğlu'na olan desteğin azaldığını gösterdi.

Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll, referanduma iki hafta kala yurttaşların siyasilere verdiği desteğe ilişkin anketini yayınladı.

Kılıçdaroğlu'na olan destek azaldı

YURTTAŞLARIN YÜZDE 64'Ü İSTEMİYOR

Buna göre en çarpıcı rakamlar Kılıçdaroğlu'na ait. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yurttaşların verdiği destek bir önceki aya göre 1.3 puan azalarak, yüzde 25.6’ya düşerken, yurttaşların yüzde 64.8’i Kılıçdaroğlu’na görev onayı vermiyor.

CHP seçmeninin 64.7'si ise Kılıçdaroğlu'na görev onayı veriyor.

Kılıçdaroğlu: Ben hep seçimle geldim haberi

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