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Mevduat nedir

Mevduat; süreli ya da süresiz, karşılıklı ya da karşılıksız bankaya yatırılan para, döviz ya da kıymetli madenlere denir.

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Mevduat, bankaya yatırılan bu para, bir kişi ya da kurum adına banka nezdinde kayıt altına almak için açılır.

MEVDUAT HESAPLAR İKİYE AYRILIR

Bireysel müşterilerin açtığı hesaplara “tasarruf mevduatı” işletmeler adına açılan hesaplara “ticari mevduat”adı verilir.  Mevduat; vadeli ve vadesiz olarak ikiye ayrılır.

VADESİZ SÜRESİZ VE KARŞILIKSIZ OLUR

Vadesiz mevduatlar; süresiz ve karşılıksız olarak bankalar nezdinde açılan hesaplardır. Vadeli mevduatlar ise belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaplara verilen isimdir.

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