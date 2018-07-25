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Mevlana Müzesi'ne kapsamlı restorasyon

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nde, Sultan 2. Mahmut döneminden bu yana en kapsamlı restorasyon gerçekleştiriliyor.

AA | 25.07.2018 - 14:20..
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Konya'da bulunan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nde, Sultan İkinci Mahmut döneminden bu yana en kapsamlı restorasyona başlandı.

Tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü, düşünce adamı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

ŞEB-İ ARUS'A YETİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Mevlana'nın metfun olduğu Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe) ise Mevlana Müzesi'nin en çok dikkati çeken bölümünü oluşturuyor. Mimari yapısı, mozaik ve şekliyle görenleri etkileyen Kubbe-i Hadra 1273 yılında yaptırıldı. Kubbenin iç aksamı, kalem işi süslemeler, nakış, bezeme ve hatlardan oluşuyor.

Mevlana'nın metfun olduğu Yeşil Kubbe'de iç, kalem ve nakış işleri restorasyonu titizlikle yürütülüyor. Müzede 16 Haziran'da başlatılan restorasyonun 17 Aralık Şeb-i Arus törenlerine yetiştirilmesi hedefleniyor.

Mevlana Müzesi'ne kapsamlı restorasyon

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