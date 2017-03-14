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Mevlüt Çavuşoğlu'dan AB'ye uyarı

Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi oyaladığını belirten Bakan Çavuşoğlu,"Vize serbestisi gelmezse gereği yapılır." dedi.

14.03.2017 - 16:43
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trakya Balkan Platformu tarafından Edirne'de düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı.

"AVRUPA, VİZE KONUSUNDA BİZİ OYALAMASIN"

Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi oyaladığını vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:, "Bizim de sabrımız sınırsız değildir. Bu konuda vatandaşlarımızın da beklentileri var. Eğer vize serbestisi gelmezse göç anlaşmasıyla ilgili adımları atacağız çünkü anlaşmanın gereği şuydu; Göç, geri kabul ve vize serbestisi. Biz bugüne kadar göç anlaşmasının gereğini sonuna kadar uyguladık. Her bir maddesine riayet ettik. Avrupa, vize konusunda bizi oyalamasın, biz de gereğini yapacağız." şeklinde konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu'dan AB'ye uyarı

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