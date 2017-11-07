taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.994
USD
3,8619
EURO
4,4683
ALTIN
158,51
PETR
64,1000

Mevsimlik tarım işçilerinin mutluluk pozu

Konya'da mevsimlik tarım işçilerinin paydos pozu paylaşım rekoru kırmıştı. Fotoğrafı çeken kişinin Serdar Geyik olduğu öğrenildi.

07.11.2017 - 14:14
  1. Haberler
  2. Gündem
Mevsimlik tarım işçilerinin mutluluk pozu

Çeşitli illerden Konya'ya giden mevsimlik tarım işçileri, patates toplama işini bitirdikten sonra paydos sevinçlerini kovalarını havaya fırlatarak göstermişlerdi. O an çekilen fotoğraf binlerce kez paylaşıldı, 'günün en güzel karesi' seçildi.

FOTOĞRAFIN SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Viral olan fotoğrafı çeken kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu. O fotoğrafın sahibinin Serdar Geyik olduğu ortaya çıktı.

Hasat fotoğrafının hikayesini, fotoğrafı çeken Serdar Geyik Ajans Urfa'ya anlattı. Geyik, hasadın bitmesi ve memlekete dönüş sevinci ile o görüntünün ortaya çıktığını kaydetti. Geyik ayrıca çektiği fotoğrafın başka kimseler tarafından sahiplenmeye çalışıldığını ve tehdit edildiğini de ekledi.

Mevsimlik tarım işçilerinin mutluluk pozu

Mevsimlik tarım işçilerinin mutluluk pozu VİDEO

AİLESİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA GİTMİŞTİ

Her yıl mevsimlik tarım işçisi olarak Şanlıurfa'dan ayrılıp farklı farklı şehirlere ailesi ile birlikte çalışmaya giden geyik ve ailesi bu yıl da eşi, çocukları ve 6 kardeşi ile birlikte çalışmak ve ekmek parası kazanmak adına yollara düştü.

Serdar Geyik ve ailesi farklı farklı illerde çalıştıktan sonra Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'ne gitti. Burada patates toplama işiyle uğraşan Geyik ailesi, 45 gün boyunca alın teri dökerek işlerini yaptı.

Kasım ayına girilmesiyle birlikte işleri biten aile, birlikte çalıştıkları diğer tarım işçileri ile birlikte tarlada son hasadı yaptı. İşte o fenomen fotoğrafta tam bu sırada çekildi.

Mevsimlik tarım işçilerinin mutluluk pozu

İlginizi Çekebilir
Binali Yıldırım'ın ABD temasları
Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmesi 9 Kasım'da saat 11.00'da gerçekleşecek.
Emniyet teşkilatı Anıtkabir'e çıktı
Emniyet Genel Müdürü Altınok ve beraberindekiler, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
CHP'li kadınlardan Kılıçdaroğlu'na yoğun ilgi
Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleyen partililer, bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında
Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal AKM projesinden memnun

Fatih Portakal AKM projesinden memnun

220
Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

180
Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

62
Binali Yıldırım vergi teşekkür belgesi gösterdi

Binali Yıldırım vergi teşekkür belgesi gösterdi

176
Kızılay Başkanı Kınık'ın Alman rakibini yenme sevinci

Kızılay Başkanı Kınık'ın Alman rakibini yenme sevinci

30
Barzani: ABD saldırılara izin vermemeliydi

Barzani: ABD saldırılara izin vermemeliydi

197
CHP'li Mustafa Balbay canlı yayında tartışma çıkardı

CHP'li Mustafa Balbay canlı yayında tartışma çıkardı

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM