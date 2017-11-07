Çeşitli illerden Konya'ya giden mevsimlik tarım işçileri, patates toplama işini bitirdikten sonra paydos sevinçlerini kovalarını havaya fırlatarak göstermişlerdi. O an çekilen fotoğraf binlerce kez paylaşıldı, 'günün en güzel karesi' seçildi.

FOTOĞRAFIN SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Viral olan fotoğrafı çeken kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu. O fotoğrafın sahibinin Serdar Geyik olduğu ortaya çıktı.

Hasat fotoğrafının hikayesini, fotoğrafı çeken Serdar Geyik Ajans Urfa'ya anlattı. Geyik, hasadın bitmesi ve memlekete dönüş sevinci ile o görüntünün ortaya çıktığını kaydetti. Geyik ayrıca çektiği fotoğrafın başka kimseler tarafından sahiplenmeye çalışıldığını ve tehdit edildiğini de ekledi.

Mevsimlik tarım işçilerinin mutluluk pozu VİDEO

AİLESİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA GİTMİŞTİ

Her yıl mevsimlik tarım işçisi olarak Şanlıurfa'dan ayrılıp farklı farklı şehirlere ailesi ile birlikte çalışmaya giden geyik ve ailesi bu yıl da eşi, çocukları ve 6 kardeşi ile birlikte çalışmak ve ekmek parası kazanmak adına yollara düştü.

Serdar Geyik ve ailesi farklı farklı illerde çalıştıktan sonra Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'ne gitti. Burada patates toplama işiyle uğraşan Geyik ailesi, 45 gün boyunca alın teri dökerek işlerini yaptı.

Kasım ayına girilmesiyle birlikte işleri biten aile, birlikte çalıştıkları diğer tarım işçileri ile birlikte tarlada son hasadı yaptı. İşte o fenomen fotoğrafta tam bu sırada çekildi.