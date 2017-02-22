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Mezarda meditasyon

Çin'de eşlerinden ayrılan kadınlar, mezarda yaptıkları meditasyonla acılarıyla başa çıkabilmeyi ve depresyondan kurtulabilmeyi hedefliyor.

22.02.2017 - 15:00
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H

Birçok meditasyon yöntemiyle sık sık adından söz ettiren Çin yine ilgileri üzerine çekmeyi başardı. Eşlerinden ayrılan Çinli kadınlar, acılarıyla başa çıkabilmek ve yeniden doğuş için ölümü tanımak üzere mezar için eşilen toprağa yatıp meditasyon yapıyor.

Mezarda meditasyon

ACILARIYLA BAŞA ÇIKABİLMEK İÇİN

Bu meditasyon yöntemi ortaya atan Liu Taijie göre; kadınların acılarıyla başa çıkabilmesi ve deprasyondan kurtulabilmeleri için bu meditasyon yöntemini geliştirdiğini söyledi.

Mezarda meditasyon

"ÖLÜMÜ DENEYİMLİYORLAR"

Meditasyonun felsefesini açıklayan Taijie, "bir erkek ya da kadın eşinden ayrıldığında zaten kendisini ölüme yakın hisseder. Meditasyonu yapan öğrencilerim ölümü deneyimlemeye çalışıyor" dedi.

Mezarda meditasyon

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