Mezarda meditasyon

Birçok meditasyon yöntemiyle sık sık adından söz ettiren Çin yine ilgileri üzerine çekmeyi başardı. Eşlerinden ayrılan Çinli kadınlar, acılarıyla başa çıkabilmek ve yeniden doğuş için ölümü tanımak üzere mezar için eşilen toprağa yatıp meditasyon yapıyor.

ACILARIYLA BAŞA ÇIKABİLMEK İÇİN

Bu meditasyon yöntemi ortaya atan Liu Taijie göre; kadınların acılarıyla başa çıkabilmesi ve deprasyondan kurtulabilmeleri için bu meditasyon yöntemini geliştirdiğini söyledi.

"ÖLÜMÜ DENEYİMLİYORLAR"

Meditasyonun felsefesini açıklayan Taijie, "bir erkek ya da kadın eşinden ayrıldığında zaten kendisini ölüme yakın hisseder. Meditasyonu yapan öğrencilerim ölümü deneyimlemeye çalışıyor" dedi.



