MGK toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 12.16'da başladı.
GÜNDEM OHAL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Temmuz'da sona erecek OHAL uygulamasının 4. kez uzatılacağını açıklamış ve "MGK'da tavsiye kararı alacağız" demişti.
MASADA NE VAR
MGK'da ele alınacak bir diğer önemli başlık da terör mücadele olacak.
Gündeydoğu'da devam eden terör operasyonları, Irak ve Suriye'deki gelişmeler, olası Afrin operasyonu masada olacak.
SON TOPLANTI
Bundan önceki MGK toplantısı 31 Mayıs'ta yapılmış ve 4,5 saat sürmüştü.