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MGK toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantının 1 numaralı gündem maddesi OHAL.

17.07.2017 - 12:24
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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 12.16'da başladı.

GÜNDEM OHAL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Temmuz'da sona erecek OHAL uygulamasının 4. kez uzatılacağını açıklamış ve "MGK'da tavsiye kararı alacağız" demişti.

MGK toplandı

MASADA NE VAR

MGK'da ele alınacak bir diğer önemli başlık da terör mücadele olacak.

Gündeydoğu'da devam eden terör operasyonları, Irak ve Suriye'deki gelişmeler, olası Afrin operasyonu masada olacak.

MGK toplandı

SON TOPLANTI

Bundan önceki MGK toplantısı 31 Mayıs'ta yapılmış ve 4,5 saat sürmüştü.

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