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MGK bildirisi yayınlandı

MGK bildirisinde, "Suriye'den gelen tehdide gereği yapılacaktır" denildi.

17.07.2017 - 18:41
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MGK bildirisi yayınlandı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Bildiride, "PYD'ye verilen silahlar PKK'nın eline geçiyor. Suriye ve Irak'tan gelen tehdide gereği yapılacak" denildi.

MGK bildirisinde ayrıca şu açıklamalar yapıldı:

"Bazı müttefik ülkelerin PYD-YPG terör örgütüne verdiği silah ve mühimmatın PKK terör örgütünde ele geçiriliyor olması, Türkiye'nin, bunların farklı isimler altında gözükse de aslında aynı örgüt olduğu konusunda ısrarla ortaya koyduğu ikaz ve itirazındaki haklılığını bir kez daha teyit etmiştir.

TERÖR DEVLETİ KURULMASINA ASLA İZİN VERİLMEYECEK

Güney sınırlarımıza yönelik Suriye ve Irak'tan kaynaklanan bir tehdidin tespiti ile taciz ve saldırı vuku bulması halinde, uluslararası hukuk çerçevesinde gereğinin yapılmaya devam edileceği, Türkiye'nin sınırları boyunca bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceği, PKK/PYD-YPG terör örgütlerinin, diğer bir terör örgütü DEAŞ ile mücadelesi ileri sürülerek meşrulaştırılamayacağı bir kez daha vurgulanmıştır.

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