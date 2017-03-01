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MHP 9 ilde miting yapacak

MHP, anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesinde ilk etapta 9 ilde miting düzenleyecek.

01.03.2017 - 15:49
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MHP

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın,  MHP'nin halk oylamasına kadar sahada yapmayı planladığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi

9 İLDE MİTİNG YAPILACAK

Yalçın, "Açık hava mitingleri yapacağız. Mitinglerimiz büyük illerden başlayarak olur. Mitinglerimiz için Elazığ, Bursa, Kayseri, Eskişehir, Sakarya, Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, İstanbul ilk etapta planlanan şehirler. Sahada propaganda faaliyetleri devam ederken yenileri eklenir. Ama ilk etapta bu 9 il. Şu ana kadar AK Parti'den bir teklif gelmedi, bizden de böyle bir teklif gitmedi. Biz MHP olarak kendi kampanyamızı kendimizin yürütmesi konusunda kararlıyız." dedi.

Yalçın, "AK Parti ile birlikte miting yapma konusunda bir kıstasınız var mı?" sorusuna, "Öyle bir kıstasla kendimizi sınırlamaya gerek yok." karşılığını verdi.

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