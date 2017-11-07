MHP lideri Bahçeli grup toplantısında

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında gazilere yapılan saldırıya değindi.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı; "Gazilerimiz 6 gözü dönmüş alçak tarafından darp edilmişlerdir. Bu olayı lanetliyor, bunun sonuçlarının neler olacağını, burunlarından fitil fitil gelesiye kadar yaşayıp görmelerini tez elden bekliyorum. Gazilerimize el kaldıran, tekme sallayan bu iğrenç mahluklar doğduklarına pişman edilmelidir."

Gazilerimize el kaldıranlar doğduklarına pişman edilmelidir VİDEO

"SÖVENE DİLSİZ KALMAYACAĞIZ"

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Türkiye üst düzeyde bir beka mücadelesi vermektedir. Bugün kavgaların en çetini, saldırganlıkların en vahşisi ile karşı karşıyayız.

Türkiye terörizmin kanlı saldırılarına uzun bir süredir muhatap. Katiller pes edeceğimizi düşünüyor.

Terörizm kanalı ile Türkiye'yi tehdit eden, diyet isteyen mihraklar kalemizi düşüremeyecekler. Sövene dilsiz kalmayacağız.

Geçen hafta hainler bir kez daha başlarını kaldırmışlar, yeniden Türkiye'ye saldırmışlardır. 2 Kasım'da sabah saatlerinde Şemdinli'de sisli ve kötü hava şartlarından istifade eden PKK'lı caniler 7'si asker 2'si korucu olmak üzere 9 evladımızı şehit etmişlerdir.





Atatürk düşmanlığına heves edenler, Sakarya'da Türk'ün süngüsüyle kalan tek dişleri de sökülmüş işgalcilerin bu çağdaki mirasçılarıdır. Cumhuriyet'i bela görenler, Dumlupınar'da yere serilip İzmir'e kadar kaçan hayasızların müptelası olan köhne ve kirli şahsiyetlerdir. Atatürk Türk'tür, Türk'ün Samsun'dan Ankara'ya kadar süren mücadelesinin kınından çıkmış kılıcıdır.

Şehitlerimize öldü demeyin onlar ölmedi, yaşıyor.

"GAZİLERİMİZE EL KALDIRAN İĞRENÇ MAHLUKLAR DOĞDUKLARINA PİŞMAN EDİLMELİDİR"

Gazilerimiz 6 gözü dönmüş alçak tarafından darp edilmişlerdir. Bu olayı lanetliyor, bunun sonuçlarının neler olacağını, burunlarından fitil fitil gelesiye kadar yaşayıp görmelerini tez elden bekliyorum. Gazilerimize el kaldıran, tekme sallayan bu iğrenç mahluklar doğduklarına pişman edilmelidir.

Teröristler neredeyse bulunup yok edilmelidir. Bir hafta içöinde 80 terörist imha edilmiştir.

Burası Türkiye. Ya bu topraklar üzerinde yaşayanlar bütün olacaktır ya da Türk Milleti tarihten silinecektir.

İşte çözüm önerimiz; Yurt içi ve dışındaki bütün teröristler silahları ile birlikte teslim olmalı tamamı adalete hesap vermelidir.

ABD'deki terör ve kilise saldırısını şiddetle kınıyorum. Masumların canına kast etmek cinayettir.

PKK'nın elinde ABD yapımı ağır silahların ne işi vardır?

YERE BATSIN GELİŞMİŞLİK ANLAYIŞINIZ

Yere batsın medeniyet algınız yere çakılsın demokrasi ve gelişmişlik anlayışınız.

FETÖR'cüler Pensilvanya'da ne arıyor. 250 şehidin katilinin çiftlikte bakım ve korumalığını yapıyorsunuz.

Gülen Türkiye'ye neden iade edilmiyor? ABD taleplerimizi neden kulak ardı ediyor?

Terör terörle yok edilemez. Bunun örneği dünyada görülmedi. Vahşetin çözümü vahşilikte aranmaz."