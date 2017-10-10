MHP Lideri Bahçeli'nin grup konuşması

TBMM'de bugün grup toplantıları günü.

Bu kapsamda MHP Lideri Devlet Bahçeli konuşma yapıyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

Başkent Ankara, unutulmaz onurlu bir tavra şahitlik etmiştir. Barzani'nin korsan referandumunun ayaklarımız altında çiğnendiğini gören gördü. Milli kararlılığımız Ankara Kapalı Spor Salonu'ndan taştı. Gelen on binler, gelemeyn milyonlar Türkmen kardeşlermizin haklı davasına omuz verdi. Ülküdaşlarımla iftihar ediyorum.

Utanmadan MHP bitti diyorlar, MHP çöküyor, baraj altına ghidiyor diyorlardır ya. Bunların alayı ağzının payını aldı, felce uğradı, sessizliğe gömüldüler. Açık açık söylüyorum boyun eğenler bizi anlayamaz, işbirlikçiler bizi anlayamaz.

Detaylar gelecek...