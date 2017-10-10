taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.298
USD
3,6878
EURO
4,3451
ALTIN
152,70
PETR
55,8800

MHP Lideri Bahçeli'nin grup konuşması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

10.10.2017 - 10:33
  1. Haberler
  2. Gündem

bahçleli

TBMM'de bugün grup toplantıları günü.

Bu kapsamda MHP Lideri Devlet Bahçeli konuşma yapıyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

Başkent Ankara, unutulmaz onurlu bir tavra şahitlik etmiştir. Barzani'nin korsan referandumunun ayaklarımız altında çiğnendiğini gören gördü. Milli kararlılığımız Ankara Kapalı Spor Salonu'ndan taştı. Gelen on binler, gelemeyn milyonlar Türkmen kardeşlermizin haklı davasına omuz verdi. Ülküdaşlarımla iftihar ediyorum.

Utanmadan MHP bitti diyorlar, MHP çöküyor, baraj altına ghidiyor diyorlardır ya. Bunların alayı ağzının payını aldı, felce uğradı, sessizliğe gömüldüler. Açık açık söylüyorum boyun eğenler bizi anlayamaz, işbirlikçiler bizi anlayamaz.

Detaylar gelecek...

İlginizi Çekebilir
Türkiye'nin en sevilen lideri Erdoğan
Ülkenin siyasi nabzının belirlendiği ORC Araştırma Şirketi'nin anket çalışmasında liderlerin halktaki karşılığı da ölçüldü.
Telabyad'dan yapılan taciz ateşine anında karşılık
Bölgedeki PYD'li teröristler Türk askerine taciz ateşi açtı. Mehmetçik anında karşılık verdi.
ORC, CHP seçmenine 'lider'ini sordu
Son ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasız CHP'nin lideri ve seçmenin gönlündeki Cumhurbaşkanı adayı.
ORC'den genel seçim anketi
İlk kez Meral Akşener'e yakın olduğu düşünülmeyen bir şirket tarafından içinde Akşener'in de olduğu çalışma gerçekleştirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

48
BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

85
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi

79
Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

31
Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

113
Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

71
CHP'nin Suriye'de çözüm önerisi: Esad ile temas

CHP'nin Suriye'de çözüm önerisi: Esad ile temas

200
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM