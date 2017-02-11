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MHP lideri Devlet Bahçeli Konya'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkez yönetim organları ve milletvekilleriyle yapacağı toplantı için Konya'ya geldi.

11.02.2017 - 00:25
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Bahçeli, toplantının yapılacağı otelin önünde Konya Valisi Yakup Canbolat, MHP Konya Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı ve diğer partililer tarafından karşılandı. Karşılama sırasında partililer Bahçeli'ye büyük ilgi gösterdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli Konya'da

16 Nisan'da yapılacak referandum için MHP'nin sürdüreceği kampanyanın nasıl yapılacağının da görüşüleceği toplantının yarınki bölümü iki oturum halinde gerçekleşecek, pazar günü ise Bahçeli, kameralar karşısına geçip basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıya referandumda 'Hayır' diyeceğini açıklayan milletvekillerinin katılmayacağı belirtildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli Konya'da

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, iki gün sürecek toplatıya ilgili şunları söyledi:

''Milletvekilleri, MYK üyeleri, başkanlık divanı üyeleri ve merkez disiplin kurulu üyelerinin toplandığı, genel siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerin, TBMM faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı yapılıyordu. Bu sene biraz kaydı. Bugünkü değerlendirme açısından baktığımızda, güncel konuların tamamı uzmanları tarafından değerlendirilecek ve arkadaşlar bunlar hakkında yorum yapacaklar. Yarın iki oturumumuz var. Pazar günü içinde sayın genel başkanımız, buradan bütün Türkiye'ye mesajlarımızı gönderecek.''

MHP lideri Devlet Bahçeli Konya'da

MHP'nin sürekli yaptığı bir toplantı olduğunu ve bu yıl toplantı yeri olarak Konya'nın tercih edildiğini ifade eden Ayhan, toplantıda referandum sürecinin de ele alınacağını belirtti.

MHP lideri Devlet Bahçeli Konya'da

MHP lideri Devlet Bahçeli Konya'da

MHP lideri Devlet Bahçeli Konya'da

MHP lideri Devlet Bahçeli Konya'da

MHP lideri Devlet Bahçeli Konya'da

MHP lideri Devlet Bahçeli Konya'da

MHP lideri Devlet Bahçeli Konya'da

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