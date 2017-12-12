MHP'den Bitcoin çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu raporunda, "Dünyadan geri kalmamak adına Türkiye'de kripto para sistemi hakkında yasal mevzuat çalışmalarına başlanmalıdır." dedi.

"TÜRKİYE'DE KRİPTO PARA MEVZUATI DÜZENLENMELİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde son günlerin en hızlı değer kazanan sanal para birimi Bitcoin de var. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun hazırladığı raporda, "Türkiye’de derhal kripto para sistemi hakkında yasal mevzuat çalışması yapılmalı." denildi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, “Ülkemizde hizmet verecek bir Bitcoin borsası ve bu alanı düzenleyen bir mevzuat ile pazarda ön alınabilecek.” ifadeleri kullanıldı. Dünya genelinde 5.8 milyon kullanıcının kripto para kullandığı hatırlatılan raporda, şunlara yer verildi:

TÜRKİYE'DE KULLANIMI ARTIYOR

“Halen Türkiye’de çok sayıda işletme kripto para ile ödeme kabul etmekte, Bitcoin tarzi kripto para birimlerini kullanan müsterilerin sayısı artmaktadır. Mevzuatımızda kripto paralarla ilgili herhangi bir söylem bulunmadığı ve kripto paralar kullanılarak vergi kaçırma, kara para aklama gibi yasadışı işler yapılmadığı sürece kripto para kullanımı yasal olduğu söylenebilecektir. Bu nedenle Türkiye’de kripto paralar ile alışveriş yapmak, al-sat yaparak yatırım yapmak ve madencilik yaparak kripto para üretmek Türkiye’de henüz suç kapsamında değildir.”

Türkiye piyasalarında ‘Bitcoin kullanılan’ bazı işletmeler de hatırlatıldı. Buna göre Bitcoin, Türkiye’deki bazı eczane, perdeci, helal market, otel, inşaatçı ve gözlükçülerde de kullanılıyor.