MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

Basına kapalı yapılan ve bir saat 20 dakika süren toplantının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, gazetecilere toplantının içeriğine ilişkin bilgi verdi.

"BİRLİKTE YENİKAPI BENZERİ MİTİNGLER YAPILABİLİR"

MHP'nin referandum genelgesinde yer alan "ortak çalışma" ifadesinin hatırlatılması üzerine Yalçın, genelgede zaruret olduğu takdirde bunun yapılabileceğinin yazdığını belirtti.

Yalçın, "Baştan sona beraber, birlikte hareket ederiz gibi bir mana çıkmamalı. Bazen olabilir tabii ki. Ben somutlaştırmış olayım; hani Yenikapı'daki gibi bir miting olabilir mi? Bu tip şeyler de olursa olur. Yoksa 24 saat beraber çalışmak gibi bir planlama yok." diye konuştu.

"BİZE RESMİ, SOMUT BİR TEKLİF GELMEDİ"

Bazı gazetelerde "İlk Osmaniye'de yapılacak" ifadelerinin yer aldığının belirtilmesi üzerine de Yalçın, öyle bir planlama olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şöyle olabilir, AK Parti'deki arkadaşlar bunu düşünmüş olabilirler, tasarlamış olabilirler. Sayın Başbakan tasarlamış olabilir. Onu bilmiyorum. Ama bize gelen resmi, somut bir şey yok. Sınırlı bir şekilde belli yerlerde olabilir. Genel Başkanımızın söylediği gibi. Ama onun dışında biz kendi kampanyamızı kendimiz yürüteceğiz, kendimiz yöneteceğiz."