MHP’nin ’evet’ şarkıları hazır

MHP’nin halkoylaması kampanyası boyunca kullanacağı şarkılar hazırlandı. Hazırlanan kampanya şarkılarının birisinde Devlet Bahçeli’nin Özel Kalemi Murat Çeliker’in, diğerinde ise Bahçeli’nin fotoğrafçısı Ayhan Günaydın’ın imzası var. Kampanya boyunca “Türkiye İçin Evet”, “Yeminimiz Var” ve “Şimdi Evet Haydi Türkiye” isimli şarkılar kullanılacak.

BAHÇELİ'NİN ÖZEL KALEMİ VE FOTOĞRAFÇISI ŞARKI YAZDI

“Yeminimiz Var” isimli şarkının sözlerini Bahçeli’nin Özel Kalemi Murat Çeliker’in hazırladığı öğrenilirken, “Türkiye İçin Evet” isimli kampanya şarkısının sözlerini ise Bahçeli’nin fotoğrafçısı Ayhan Günaydın yazdı.