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'MHP'nin İstanbul adayı olacağı' iddialarına Dalan'dan cevap

MHP kaynaklarından "Bedrettin Dalan'ı düşünüyoruz." açıklamasının hemen ardından konuşan Dalan, "Siyaset benim için bitmiştir." dedi.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 13:24..
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'MHP'nin İstanbul adayı olacağı' iddialarına Dalan'dan cevap

MHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sürpriz bir isim ortaya atıldı.

MHP kaynakları Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Bedrettin Dalan isminin düşünüldüğünü kaydetti.

"TEKRAR ADAY OLMAYACAĞIM"

Bu açıklamadan sonra konuşan Dalan, "Şu an siyasete girmeyi düşünmüyorum. Siyaset benim için bitmiştir. Tekrar aday olmayacağım" dedi.

Bedrettin Dalan özetle şu ifadeleri kullandı:

''Hiçbir teklif gelmedi gelse de kabul etmeyeceğim. Böyle bir şeyden haberim yok. Siyasete dönmeyeceğim böyle bir kararım yok. Kumpas davasıyla yargılanıyorum nerede kalmış siyasete gireceğim? Aklımı peynir ekmekle yemedim. Hangi siyasi parti olursa olsun teklifi kabul etmem.''

Bedrettin Dalan: Ben o defteri kapattım VİDEO

"İSTANBUL'DA SÜRPRİZ ADAY OLABİLİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu adayların içerisinde İstanbul'da da bir sürprizimiz olabilir. Onun için ileri günleri beklemek lazımdır." ifadelerini kullanmıştı.

Bedrettin Dalan kimdir?

'MHP'nin İstanbul adayı olacağı' iddialarına Dalan'dan cevap

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