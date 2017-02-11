MHP'nin referandumda kullanacağı slogan belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin referandum öncesi Konya'da yaptıkları toplantıda referandum öncesi kullancakları slogan da belli oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, toplantıya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda süreçle ilgili değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

"YEMİNİMİZ VAR VAZGEÇİLMEZ"

Karakaya, partisinin yeni anayasa teklifinin referanduma götürülmesinde katkı verdiğini anımsatarak, şöyle konuştu: "MHP sahada 'Evet' kampanyasını yürütecek. Öncelikle kendi teşkilatlarından başlayacak ve süreç içinde vatandaşa, kamuoyuna açılarak çalışmalarını devam ettirecek. Sloganımız belli oldu: 'Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez'. Vatan, millet, bayrak ve Türklüğün bekası için 'Evet' diyoruz. Bu söylemle vatandaşın karşısına çıktığımızda bunu daha anlaşılır hale getirerek teşkilatlarımızla çalışma yapacağız. Eğiticilerin eğitimini yapacağız. Teşkilatlarımız sahaya inecek."