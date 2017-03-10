MHP'nin referandum şarkıları

Kocaeli'de düzenlenen toplantıda konuşan sanatçı Murat Türkücüoğlu, "devlet adamı" kimliğini her zaman siyasi kimliğinin üzerinde tutan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yollarının referandum şarkısıyla birleştiğini belirterek, onlarca şarkının içerisinden 2 eserinin kabul edildiğini söyledi.

SÖZLER KİME AİT

Bahçeli'nin kendilerini bu süreçte güzel ağırladığını aktaran Türkücüoğlu, "Ulusal medya kanal ve mecralarda geniş yer bulan şarkılarımızdan biri 'Şimdi Evet Haydi Türkiye', diğeri ise sözlerini Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çelik'in yazdığı 'Yeminimiz Var' adlı eserdir. Özel kalem müdürünün sözlerini 48 saat içerisinde besteleyip teslim ettik. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Tabii buna insanlar karar verecek. Umarım ülkemizin birlik ve beraberliğine, sevgi dolu günlerin olmasına vesile olur. Bu vesile ile Bahçeli'yi yakından tanımış olmak, kendisinin yenilikçi, mütevazı kişiliğine yakından şahit olmak bizler için ayrıca onur sebebidir." diye konuştu.

MHP nin 16 Nisan referandum şarkısı - Yeminimiz Var

"GÖNÜLDEN YAZIP, GÖNÜLDEN BESTELEDİK"

Türkücüoğlu, 25. sanat yılını geride bıraktığı bugünlerde Türkiye'de çeşitli dizi, reklam, ulusal markaların özel müzik çalışmalarına bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Figen Türkücüoğlu da yaklaşık 25 senedir seslendirme yaptıklarına işaret ederek, "Birçok belediye başkanı, milletvekili adaylarının özel seçim şarkılarını hazırladık. Final olarak referandum için hazırladığımız şarkılarda bizler profesyonelliğin dışında ekstra gönlümüzü koyduk. Gönülden yazıp gönülden besteledik." ifadelerini kullandı.

MHP nin 16 Nisan referandum şarkısı - Şimdi Evet Haydi Türkiye