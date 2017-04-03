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Miami'deki Türkler referandum için sandığa gitti

Türkiye'de 16 Nisan'da gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği Referandumu için Miami'de oy verme işlemi devam ediyor.

03.04.2017 - 08:57
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1 Nisan Cumartesi günü ABD'de başlayan halk oylaması için oy verme işlemleri, ülkenin 7 farklı bölgesinde kurulan sandıklarda sürüyor.

MIAMI'DE YOĞUN İLGİ

ABD'nin önemli turizm bölgelerinden olan ve çok sayıda Türk vatandaşının yaşadığı Miami'de de vatandaşlar, pazar günü yoğun şekilde oylarını kullandı.

Türkiye'nin Miami Başkonsolosluğundaki sandıkta oy kullanan vatandaşlar, Türkiye'den çok uzakta bile olsalar demokratik haklarını kullanabildikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Miami'deki Türkler referandum için sandığa gitti

9 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK

1 Nisan Cumartesi günü sabahı Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde oyunu kullanan Büyükelçi Serdar Kılıç, bu yıl Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı kararla ABD genelindeki Türk vatandaşlarının istedikleri herhangi bir sandıkta oy kullanabileceklerini belirtmişti.

ABD'deki oy verme işlemi 9 Nisan Pazar gününe kadar, sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

100 BİN SEÇMEN VAR

ABD'de yaşayan vatandaşlar, Washington'daki büyükelçilikte, New York, Boston, Miami, Los Angeles, Chicago ve Houston başkonsolosluklarında oy kullanabilecek.

ABD genelinde 100 bin, New York çevresinde ise 40 bin civarında Türk seçmenin yaşadığı belirtiliyor.

Miami'deki Türkler referandum için sandığa gitti

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