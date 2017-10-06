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Michelle Obama: Hepsi beyaz hepsi erkek

ABD'lilerin ülkelerindeki siyasi sisteme güvenmediğini, bunun da siyasette ağırlığın 'beyaz erkeklerde' olmasından kaynaklandığını söyledi.

06.10.2017 - 10:00
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Pennsylvania Kadınlar Konferansı'nda çeşitlilik hakkında konuşan Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, Kongre'deki renk ve cinsiyet ayrımını eleştirdi.

ABD BAŞKANLARININ TOPLANTISINDA FARK ETMİŞ

'Her konuda geniş bir bakış açısı elde edebilmek için farklı insanları biraraya getirmenin önemli' olduğunu belirten Obama, Kongre'deki renk ve cinsiyet ayrımını ABD Başkanlarının yaptığı 'Birliğin Durumu' konuşmalarında fark ettiğini vurguladı.

"İNSANLARIN SİYASETE GÜVENMEMESİ BOŞUNA DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında olduğu Cumhuriyetçi Partilileri ima eden Obama "Odanın bir tarafı kelimenin tam anlamıyla gri ve beyaz. Gerçekten odanın bir tarafındaki renk paleti bu. Odanın diğer tarafında ise maviler, sarılar, beyazlar ve yeşiller var. Fiziksel olarak bir renk, bir ton farklılığı var. Çünkü bir tarafın tamamı erkek, tamamı beyaz. Diğer tarafta ise biraz kadın ve biraz ten rengi farklı insanlar var" diye konuştu.

Obama sözlerini "Neden mücadele ettiğimiz ve insanların siyasete güvenmemesi boşuna değil. Bu odaların nasıl gözüktüğünün bile farkında değiliz" şeklinde sürdürdü.

CUMHURİYETÇİ PARTİ MENSUPLARI BEYAZ ERKEKLER

Cumhuriyetçi Parti'nin mensuplarının çoğunun da 'beyez erkeklerden' oluştuğunu belirten Obama "Bunu (azınlıkların yaşadığı sorunlar) yaşamadığınız için doğru yanıtlarla gelmeniz zor" dedi.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, söz konusu konuşmalarda karışık olarak değil kendi partilerine ayrılan bloklarda oturuyor.

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