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Michelle Obama'dan tweet eleştirisi

Eski First Lady, Twitter'da herkesin her düşündüğü şeyi paylaşmaması gerektiğini söyledi.

01.11.2017 - 22:20
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  2. Dünya

ABD eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, kendi yardım fonları olan Chicago'daki Obama Fonu Zirvesi'ne katıldı.

TRUMP'A ELEŞTİRİ

Zirvede ABD'li şair Elizabeth Alexander'in moderatörlüğünde bir konuşmaya katılan eski First Lady, Twitter'da herkesin, her düşündüğü fikri paylaşması üzerinden Başkan Donald Trump'ı eleştirdi.

Michelle Obama'dan tweet eleştirisi

HERKES, HER DÜŞÜNDÜĞÜNÜ TWEET ATIYOR

Obama "Herkes her düşündüğü şeyi tweet atmamalı" önerisinde bulundu. Bunu kimsenin özelinde söylemediğini belirten eski First Lady, "Bunu hepimiz için söylüyorum. Çünkü herkes bunu yapıyor" dedi.

Michelle Obama'dan tweet eleştirisi

TRUMP: TWEETLERİ ATMASYDIM, BURADA OLMAZDIM

Donald Trump Nisan ayında Financal Times'a verdiği demeçte, "O tweetleri atmasaydım, şuan burada olamazdım" demişti. Bayan Obama'nın da bu konuyu iğnelediği belirtiliyor.

Michelle Obama'dan tweet eleştirisiMichelle Obama'dan tweet eleştirisi

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