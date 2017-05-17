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Microsoft'tan WhatsApp hamlesi

Mobil anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcı sayısını ve kullanım alanını daha da artırmak isteyen Facebook, Microsoft'la anlaştı

17.05.2017 - 10:06
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Windows 10'da bir türlü istediğine ulaşamayan Microsoft yeni stratejisiyle mobil aleminin popüler uygulamalarını bir bir masaüstüne getirmeye devam ediyor. Facebook ile Microsoft'un yaptığı anlaşmayla bir ilk yaşanacak.

Microsoft'tan WhatsApp hamlesi

YAKINDA WHATSAPP WİNDOWS STORE'DA

Artık WhatsApp da masaüstü bilgisayar uygulaması olarak Windows Store'da yer alacak. Yakın bir zamanda WhatsApp indirilebilir olacak. Böylece kullanıcılar WhatsApp Web'e gerek olmadan Windows Store'dan uygulamayı indirerek popüler mesajlaşma programını bilgisayarları üzerinden kullanabilecek.

WhatsApp'ın masaüstü sürümünün var olan mobil versiyonundan çok daha fazla özellik sunması bekleniyor.

Microsoft'tan WhatsApp hamlesi

GÜNCELLEME ŞART

Windows 10 kullanıcılarının WhatsApp Desktop uygulamasını kullanabilmesi için işletim sistemlerini en az Yıldönümü Güncellemesi'ne yükseltmeleri gerekiyor.

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