Microsoft'tan WhatsApp hamlesi

Windows 10'da bir türlü istediğine ulaşamayan Microsoft yeni stratejisiyle mobil aleminin popüler uygulamalarını bir bir masaüstüne getirmeye devam ediyor. Facebook ile Microsoft'un yaptığı anlaşmayla bir ilk yaşanacak.

YAKINDA WHATSAPP WİNDOWS STORE'DA

Artık WhatsApp da masaüstü bilgisayar uygulaması olarak Windows Store'da yer alacak. Yakın bir zamanda WhatsApp indirilebilir olacak. Böylece kullanıcılar WhatsApp Web'e gerek olmadan Windows Store'dan uygulamayı indirerek popüler mesajlaşma programını bilgisayarları üzerinden kullanabilecek.

WhatsApp'ın masaüstü sürümünün var olan mobil versiyonundan çok daha fazla özellik sunması bekleniyor.





GÜNCELLEME ŞART

Windows 10 kullanıcılarının WhatsApp Desktop uygulamasını kullanabilmesi için işletim sistemlerini en az Yıldönümü Güncellemesi'ne yükseltmeleri gerekiyor.