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Midili'deki sığınmacı kampında olay çıktı

Yunan güvenlik güçleri, sığınmacıların düzenlendiği protestoya gazla müdahale etti.

10.07.2017 - 18:33
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Yunan haber ajansı ANA-MPA'ya göre, sığınmacılar, yaşam koşullarını protesto etmek amacıyla sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmek üzere tutulduğu gözaltı merkezine yürüdü.

ÇADIRLAR YANDI

Yunan polisi, kendilerine taş atan sığınmacılara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylarda, Moria sığınmacı kampındaki bazı çadır ve konteynerlerin yandığı ifade edildi.

Midili'deki sığınmacı kampında olay çıktı

YUNANİSTAN'DA 15 BİN SIĞINMACI VAR

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatının ardından Midilli'de tutulan göçmen sayısı 4 binin üzerinde bulunuyor.

Yunan adalarında yaklaşık 15 bin sığınmacı tutuluyor. Adalardan ayrılmalarına izin verilmeyen sığınmacılar, uzun süren iltica süreçleri ve zorlu yaşam koşulları nedeniyle zaman zaman protestolar düzenliyor.

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