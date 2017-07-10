1 Bursa'da boya fabrikasında yangın Bursa Nilüfer'de çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahale etti.

2 Midili'deki sığınmacı kampında olay çıktı Yunan güvenlik güçleri, sığınmacıların düzenlendiği protestoya gazla müdahale etti.

3 Kurban Bayramı'nda ulaşıma müjde İBB, Kurban Bayramı ile okulların açılacağı 18 Eylül günü için toplu ulaşımın indirimli ve ücretsiz olması yönünde karar aldı.

4 Galatasaray Mariano ile anlaştı Galatasaray'ın, Sevilla'nın sağ beki Mariano ile anlaşmaya vardığı ve kulübüyle bonservis bedeli için görüştüğü öğrenildi.

5 ABD ve Kanada'da yangın etkili oldu ABD ve Kanada'daki kavuran sıcaklar orman yangınlarıyla birleşmesiyle alevler durdurulamıyor.

6 İki çocuk 5 otomobili soymaya çalıştı Eskişehir’de karakolun hemen arkasında güpegündüz otomobilleri soymaya çalışan 13-14 yaşlarındaki çocuklar hayretler içinde bıraktı.