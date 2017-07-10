Midili'deki sığınmacı kampında olay çıktı

Yunan haber ajansı ANA-MPA'ya göre, sığınmacılar, yaşam koşullarını protesto etmek amacıyla sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmek üzere tutulduğu gözaltı merkezine yürüdü.
ÇADIRLAR YANDI
Yunan polisi, kendilerine taş atan sığınmacılara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylarda, Moria sığınmacı kampındaki bazı çadır ve konteynerlerin yandığı ifade edildi.
YUNANİSTAN'DA 15 BİN SIĞINMACI VAR
Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatının ardından Midilli'de tutulan göçmen sayısı 4 binin üzerinde bulunuyor.
Yunan adalarında yaklaşık 15 bin sığınmacı tutuluyor. Adalardan ayrılmalarına izin verilmeyen sığınmacılar, uzun süren iltica süreçleri ve zorlu yaşam koşulları nedeniyle zaman zaman protestolar düzenliyor.