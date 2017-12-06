Mihrabında bal olan 4 asırlık cami

Samsun'un Kavak ilçesinde, 1596 yılında, Ladikli Hacı Abdurrahman tarafından yaptırıldığı belirtilen tarihi caminin mihrabında bal petekleri var.

ORGANİK CAMİ

Meşe ağacının baltayla yontulmasıyla ve çivi kullanılmadan inşa edilen caminin iç ortamındaki doğal serinliği ve mihrabının üstündeki bal peteklerinin bulunması, özel motiflerinin kök boyasıyla işlenmesi, Bekdemir Camisi'ni Türkiye'deki diğer ahşap camilerden ayıran özellikler...

4 ASIRDAN FAZLADIR AYAKTA

Cami imamı Kemal Taşkın, "4 asrı aşkın süre önce yapılan Bekdemir Camisi'nin içinde bitki ve çiçek motifleri, geometrik desenler bulunuyor. Çatısı dört kırma olup, pencereleri giydirmeli ve çivisiz olarak yapılmış. Yerden yaklaşık 1 metre yükseklikte, 4 taşın üzerinde bulunan caminin etrafını 'zarar görmesin' diye de biz, kapattık.





İMAM MAAŞI CAMİDEKİ BALDAN...

Zamanında arılar, caminin dış bölümünden içeri girerek, bal yapıyorlarmış. Bu petekten her yıl yaklaşık 300 kilo bal alınıyormuş. İmam, mihrabın üstünden çıkan balları satarak, maaşını ve caminin giderlerini karşılıyormuş. Üstten artan parayla da yemek veriyorlarmış ya da ihtiyacı olana yardımda bulunuyorlarmış. Camimizi dünyanın dört bir yanından durup, görmek için gelenler var; çünkü Türkiye'de mihrabında 'bal petekleri' yeri bulunan bir cami yok." diye konuştu.

4 asırdır ayakta olan ve mihrabında bal yetiştirilen cami- VİDEO