taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.565
USD
3,6969
EURO
3,9550
ALTIN
147,56
PETR
55,6400

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen adaylarına müjde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 20 bin öğretmen alımının yapılacağını söyledi.

09.02.2017 - 14:27
  1. Haberler
  2. Gündem
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen adaylarına müjde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, atama bekleyen öğretmen adaylarını müjdeyi verdi.

TALİMATI BAŞBAKAN VERDİ

Bakan Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla 20 bin öğretmen alımının yapılacağını duyurdu.

20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen adaylarına müjde

FOTOĞRAF: Atandığını öğrenen öğretmen adayları ve ailelerinin sevinci

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık yapma

Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık yapma

120
Habertürk'te gazetecilerin darbe tartışması

Habertürk'te gazetecilerin darbe tartışması

164
Kandilli'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı

Kandilli'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı

137
Üvey kızını hamile bırakan zanlı tutuklandı

Üvey kızını hamile bırakan zanlı tutuklandı

230
İran'ı kıskaca alan ABD üsleri

İran'ı kıskaca alan ABD üsleri

152
IMF Başkanı Lagarde'dan Yunanistan'a: Batıyorsunuz

IMF Başkanı Lagarde'dan Yunanistan'a: Batıyorsunuz

109
Yunan adalarına kapıda vize sona eriyor

Yunan adalarına kapıda vize sona eriyor

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM