Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen adaylarına müjde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, atama bekleyen öğretmen adaylarını müjdeyi verdi.

TALİMATI BAŞBAKAN VERDİ

Bakan Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla 20 bin öğretmen alımının yapılacağını duyurdu.

20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

FOTOĞRAF: Atandığını öğrenen öğretmen adayları ve ailelerinin sevinci