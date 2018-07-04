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Milli güdüm kitinde teslimat başlıyor

Milli imkanlarla geliştirilen ve teslimatı bu ay gerçekleştirilecek olan Teber Güdüm Kiti'nin son atış testleri başarıyla gerçekleştirildi.

AA | 04.07.2018 - 09:59..
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  2. Teknoloji

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve güdümsüz Mk-81 ve Mk-82 serisi bombalara takılan Teber Güdüm Kiti, söz konusu bombaları akıllı mühimmatlar haline getiriyor.

TESTLER KONYA'DA YAPILDI

Lazer arayıcı başlık, güdüm kiti (ataletsel ölçüm birimi, küresel konumlama sistemi, füze bilgisayarı) ve kuyruk kanat komplesinden oluşan Teber Güdüm Kiti takılmış Mk-82 bombalarıyla 21-22 Haziran'da Konya-Karapınar'da atışlı testler yapıldı.

Milli güdüm kitinde teslimat başlıyor

Testlerde, uçak 30 derece yukarı doğru tırmanırken, hareketli hedefe atış ve canlı harp başlığı atışları başarıyla gerçekleştirildi. Testlerde hedefler etkin şekilde vuruldu.

TESLİMATLAR BU AY BAŞLIYOR

F-16 uçaklarına entegrasyon ve sertifikasyon faaliyetleri de başarıyla tamamlanan Teber Güdüm Kiti teslimatlarına bu aydan itibaren başlanacak. Sonrasında Teber Güdüm Kiti bulunan mühimmatlar F-16 platformuna takılarak operasyonlarda kullanılabilecek.

Milli güdüm kitinde teslimat başlıyor

Böylece daha önce yurt dışından tedarik edilen mühimmatlar yerine yerli ve milli imkanlarla üretilen mühimmatlar kullanılmaya başlanacak.

SAHADA HIZLI ENTEGRASYON

Teber, sahada kullanıcı tarafından çok hızlı şekilde bombaya entegre edilebiliyor.
Bomba gövdesi üzerinde bulunan gömlekler, stabilite ve kaldırma kuvveti sağlamasının yanı sıra terminal güdüm fazında da yüksek manevra kabiliyeti veriyor.

Milli güdüm kitinde teslimat başlıyor

Teber'in modüler tasarımı, ekonomik ve yenilikçi özellikler sunuyor. Bombaların burun kısmına istenildiği zaman takılabilen yarı aktif lazer arayıcı başlık, silah sistemine hareketli hedefler karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandırıyor.

Lazer arayıcı başlık bölümüne, yaklaşma sensörü ekleme seçeneği bulunuyor.

Ayrıca, kuyruk bölümü, entegre edildiği bombaları tanıyabilme özelliğiyle lojistik açıdan kullanıcıya kolaylık sağlıyor.

Milli güdüm kitinde teslimat başlıyor

Milli güdüm kitinde teslimat başlıyor

Milli güdüm kitinde teslimat başlıyor

Milli güdüm kitinde teslimat başlıyor

Milli güdüm kitinde teslimat başlıyor

Milli güdüm kitinde teslimat başlıyor

Milli güdüm kitinde teslimat başlıyor

Milli güdüm kitinde teslimat başlıyor

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