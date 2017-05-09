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Milli helikopter Atak görücüye çıktı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı gezen Başbakan, milli taaruz helikopteri Atak'ın kokpitine bindi.

09.05.2017 - 15:31
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Başbakan Binali Yıldırım, 13. IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

BAŞBAKAN ATAK'IN PİLOT KOLTUĞUNDA

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile fuarı gezen Başbakan Yıldırım, ilk kez görücüye çıkan milli taarruz helikopteri Atak'ın kokpitine bindi. Yıldırım, gece görüşü olan ve bakılan yöne doğru silahı yönlendiren ASELSAN üretimi özel kaskı da taktı.

Milli helikopter Atak görücüye çıktı

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN BİLGİ ALDI

Başbakan Binali Yıldırım, Baykar Makine Teknik standına da uğrayıp yerli üretim insansız hava araçlarına inceledi. Yıldırım, Özdemir Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'dan bilgi aldı.

Milli helikopter Atak görücüye çıktı

MİLLİ FÜZELER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Başbakan Yıldırım yine bu yıl ilk görücüye çıkan Gökdoğan ve Bozdoğan adlı milli hava füzelerinin temsili açılışını da yaptı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanaiyi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) geliştirdiği Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri, Gökdoğan ve Bozdoğan da böylelikle görücüye çıkmış oldu.

Milli helikopter Atak görücüye çıktı

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI DA EŞLİK ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım'a fuar ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak eşlik etti.

Milli helikopter Atak görücüye çıktı



Milli helikopter Atak görücüye çıktı

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