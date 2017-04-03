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Milli helikoptere yerli füze

Lazer güdümlü füze L-UMTAS'ın atış testleri ve milli imkanlarla üretilen Atak helikopterine entegrasyon çalışmaları başarıyla tamamlandı.

03.04.2017 - 11:33
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Milli helikoptere yerli füze

Çalışmaların bitmesiyle UMTAS'ların Atak helikopterlerinde kullanılmasının önünde engel kalmadı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yaptığı açıklamada, yerli ve milli savunma sanayi projelerinin birer birer hayata geçtiğini belirtti.

Milli helikoptere yerli füze

Projeler sonucu elde edilen sistemlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulduğunu dile getiren Bakan Işık, "Yerli Atak helikopterlerimiz Türk mühendislerinin eseri olan L-UMTAS füzesiyle artık daha güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Milli helikoptere yerli füze VİDEO

TÜM HAVA KOŞULLARINDA GÖREV YAPABİLİYOR

Projeyle Türkiye kendi helikopterinden kendi füzelerini atabilen sayılı ülkeler arasında yer aldı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonunda Roketsan'da geliştirilen tanksavar füze sistemi UMTAS, üzerinde barındırdığı yüksek teknolojiyle modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etki edebiliyor. Kızılötesi arayıcı başlık veya lazer arayıcı başlık opsiyonlarıyla havadan yere veya yerden yere zırhlı hedeflere karşı kullanılan 8 kilometre azami menzil ve 500 metre asgari menzile sahip UMTAS, gündüz gece ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliğine sahip.

Milli helikoptere yerli füze

"At-unut" ve "at-güncelle" kullanım modlarına sahip UMTAS, hedef güncelleme yeteneğinin sunduğu esneklikle sütre arkasından atış, sütre arkasında gizlenmiş hedeflere atış, hassas vuruş noktası ayarlayabilme ve vuruş etkinliği değerlendirme imkanı sağlamakta olup sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor.

Milli helikoptere yerli füze

Milli Atak helikopterinin resmi tanksavar sistemi olarak tanımlanan UMTAS, helikopter, insansız hava aracı, kara araçları, sabit platformlar, hafif saldırı uçakları, deniz platformalarına da entegre edilebiliyor.

Milli helikoptere yerli füze

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