Milli piyade tüfeği TSK'ya teslim edildi

Yerli̇ i̇mkan ve kabi̇li̇yetlerle üreti̇len tüfeklerin teslimatı Kırıkkale MKE Silah Fabri̇kasında gerçekleştirildi.

Teslim töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "projeleri çalınan bir ülke haline geldik" dedi.

Fikri Işık: Projeleri çalınan bir ülke haline geldik VİDEO

MKE'Lİ MÜDÜR, SİLAH PROJESİNİ SATMAK İSTEMİŞTİ

MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, "devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerine sadakatsizlik" suçundan tutuklanmıştı. Suçüstü yapılarak gözaltına alınan Tanrıverdi'nin MP-5 silahı ve geliştirilen yerli piyade tüfeği MPT-76'ya ilişkin sırları, 1 milyon 100 bin lira karşılığı satmaya çalışmıştı.