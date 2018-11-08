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Milli Savunma Bakanı Akar Somali’de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret düzenlediği Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmacu ile bir araya geldi.

İHA | 08.11.2018 - 05:23..
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Somali’ye resmi ziyaret düzenleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki heyeti ile birlikte başkent Mogadişu’ya geldi. Akar ve Türk heyeti Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Guuled Khadar tarafından havalimanında karşılandı. Bakan Akar daha sonra Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmacu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar Somali’de

SOMALİ ORDUSU EĞİTİLECEK, GÜÇLENDİRİLECEK

Akar ve Farmacu’nun askeri eğitim, ülke güvenliği ve Somali ordusunun güçlendirilmesi gibi konuları ele aldığı kaydedildi.

Farmacu’nun görüşmede Türkiye’nin Somali’ye olan desteğinden ötürü Türk tarafına teşekkür ettiği aktarıldı.

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