Milli Savunma Bakanı Canikli Özbekistan'da

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi ziyaret kapsamında gittiği Özbekistan'da, Savunma Bakanlığını ziyaret etti.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Kabul Raimoviç Berdiyev tarafından Bakanlık girişinde karşılanan Canikli için askeri tören düzenlendi. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Canikli, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından geçilen ikili ve heyetlerarası görüşmenin başında konuşan Canikli, kendine ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

"BU TOPRAKLARA GELDİĞİMİZDE..."

Bakan Canikli, 21 yılın ardından ata yurdu topraklara gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu topraklara geldiğimizde bizi ayrı bir heyecan, aynı zamanda bir hüzün sarıyor. Geçmişimizi, tarihimizi, atalarımızın bu topraklarda yaşadığı günleri hatırlıyor ve bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

BAKANLIK GÖREVİNE ATANDIKTAN SONRA İLK ZİYARET

Bakanlık görevine atandıktan sonraki ilk şahsi resmi ziyaretini Özbekistan'a yaptığını vurgulayan Bakan Canikli, şunları söyledi: "Bütün Türk halkı, 7'den 70 herkes Özbekistan'ı gerçekten kardeş, dost bir ülke ve halk olarak görüyor ve seviyor. Belki mesafeler uzadı ama gönülden gönüle olan sevgi bağı hiçbir zaman azalmadı. Hangi Türk ile konuşursanız konuşun, bir Özbek'i kendisinin bir parçası olarak görür. Bizim doğal, tarihi, kültürel yakınlığımızı, inanç birlikteliğimizi diğer somut alanlara da taşımamız gerekiyor. Ticaretten, dış ilişkiden, savunmaya kadar aynı yakınlığı taşımamız, aktarmamız gerekiyor. Özbekistan ile ilişkilere ticari veya pazar mantığıyla yaklaşmıyor, kardeşlik, eşitlik ve ortaklık temelleri üzerine kuruyoruz. Karşılıklı imkan ve güçlerimizin birleştirilmesi, birbirimize karşılıklı destek olunması temelleri üzerine kuruyoruz."

Özbekistan'ı tarihin medeniyetin güçlü olduğu bir ülke olarak nitelendiren Canikli, ülkenin son yıllarda ortaya koyduğu gelişmenin takdire şayan olduğunu ifade etti.

İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Semerkant ziyaretinin ardından iki ülke ilişkilerinin yeni bir ivme kazandığını belirten Bakan Canikli, "İlişkilerin geliştirilmesi konusundaki siyasi kararlılığımız tamdır." dedi.

FETÖ'NÜN FAALİYETLERİNE İZİN VERMEYEN İLK ÜLKE

Canikli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) geçen sene hain darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatarak, "Terör örgütünü dünyada ilk tanıyıp ilk tepkiyi koyan ve bu topraklarda onun faaliyetine izin vermeyen ülke Özbekistan. Bu yönüyle de bir kez daha bu ileri görüşlülüğü tebrik ediyoruz." diye konuştu.