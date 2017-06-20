Milli Savunma Bakanı Işık Paris'te

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve eşi Tülay Musa'nın ev sahipliğinde Bakan Fikri Işık ve eşi Nigar Işık onuruna iftar programı düzenlendi.

İftara Türkiye'nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, TAI-TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi) Genel Müdürü Temel Kotil, diplomatik temsilciler ve Paris'teki Türk toplumunun önde gelen temsilcileri katıldı.

TÜRKİYE FRANSA İLİŞKİLERİ

Programda konuşan Işık, bu davetlerinden dolayı Büyükelçi Musa ve eşine teşekkür etti.

Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkileri sadece siyasi boyutta götürmenin bazen tek ayakla yürümeye benzediğini belirten Işık, çok boyutlu ilişkilerin yeni fırsat ve kapılar açtığını söyledi.

"15 YIL SONRA ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜ"

Paris Havacılık Fuarı'na katılmak üzere Fransa'da bulunduğunu hatırlatan Işık, şöyle konuştu: "Burada tabii bu gururu birlikte yaşadık. Hürkuş ilk defa Avrupa'da gösteri uçuşu yaptı. İlk defa burada sergiledik. Silahlı olarak ilk defa sergiledik ve ilk defa görücüye çıkardık. Roketsan'ın yeni geliştirdiği silahı burada sergileme imkanımız oldu. Türkiye açısından gurur verici bir durum. Türkiye'nin savunma sanayinde bir atılım yapması ve kendine yeterli hale gelmesi iradesi 15 yıl sonra ete kemiğe büründü."

Türkiye'nin çok önemli başarılara imza attığını ifade eden Işık, bunun da ülkeye öz güven kazandırdığına dikkati çekti.

SİLAH VE SİSTEMLERİ

Işık, kendi geliştirdikleri silah ve sistemleri dünyanın beğenisine sunmanın güzel bir şey olduğunu ancak dünyanın en önemli şirketlerinin Türkiye ile üretim yapmak istemelerinin ayrı bir güzellik olduğunu belirtti.

Önceden Türkiye'ye ürün satmak isteyen firmaların şimdi Türkiye ile üretim yapmak istediğini aktaran Işık, artık aynı ülkenin şirketlerinin birbirleriyle rekabet içinde olduğunu dile getirdi. Işık, bu durumun Türkiye'nin geldiği aşamanın güzel bir göstergesi olduğunu ancak bunların yeterli görülmemesi gerektiğini anlattı.

Bakan Işık, şunları kaydetti: "Artık şunu biliyoruz ki savunma sanayinde pek çok alanda uluslarası iş birliği bir mecburiyet haline geldi. Bu mecburiyette ülkemiz çıkarları, menfaatleri doğrultusunda en güzel tercihleri yapmak; bunun için de altyapının çok güçlü olması çok büyük kolaylıklar sağlayacak. Bu altyapıyı da Paris'ten siz yapacaksınız, Londra'dan oradaki arkadaşlar yapacaklar. Biz de sık sık geleceğiz, buradaki yetkililer sık sık gelecekler ve inşallah bu yürüyüşümüzü tempomuzu artırarak sürdüreceğiz."